В перечень техники, необлагаемой НДС, добавили новые категории

Правительство РФ расширило список оборудования, не облагаемого НДС. В перечень включили технику, аналоги которой не производятся в России. Об этом сообщает пресс-служба кабинета в своем Telegram-канале.

К числу таких товаров добавили производство крупногабаритных железобетонных модулей для жилищного строительства, линейку для изготовления плит МДФ, а также прокатные станы для производства рельсов, балки и профили, газотурбинные генераторные установки, принтеры, мотальные автоматы, фальцевальные и швейные машины.

Предполагается, что освобождение этих изделий от налогового вычета позволит предприятиям, которые используют их, уменьшить затраты оборотных средств.