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Ру Тат
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Экономика
30 мая 2022  12:56

В перечень техники, необлагаемой НДС, добавили новые категории

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Правительство РФ расширило список оборудования, не облагаемого НДС. В перечень включили технику, аналоги которой не производятся в России. Об этом сообщает пресс-служба кабинета в своем Telegram-канале.

К числу таких товаров добавили производство крупногабаритных железобетонных модулей для жилищного строительства, линейку для изготовления плит МДФ, а также прокатные станы для производства рельсов, балки и профили, газотурбинные генераторные установки, принтеры, мотальные автоматы, фальцевальные и швейные машины.

Предполагается, что освобождение этих изделий от налогового вычета позволит предприятиям, которые используют их, уменьшить затраты оборотных средств.

#НДС #господдержка #кабмин
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