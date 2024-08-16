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В перечень террористов и экстремистов внесли Марию Певчих и Киру Ярмыш
В список террористов и экстремистов теперь внесены Кира Ярмыш с Марией Певчих (признаны в РФ иноагентами). Об этом пишет ТАСС.
Еще в данный список добавили иностранных наемников националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Матиаса Густавссона, Векослава Пребега и Джона Хардинга, а также адвокатов Александра Федулова и Ольгу Михайлову, которых СК РФ обвинял в участии в экстремистском сообществе.
Ранее московский басманный суд заочно арестовал 4 сотрудников ФБК - Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (признаны в РФ иноагентами). Певчих обвинили по статьям УК РФ об организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ и вандализме.
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