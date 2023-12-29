В перечень ОКН в Татарстане внесут селище и могильник в Аксубаевском районе

Перечень выявленных объектов культурного (археологического) наследия в Татарстане включат два объекта в Аксубаевском районе. Документы проходят антикоррупционную экспертизу.

Первый документ касается Новодемкинского курганного могильника I, который датируется как «от эпохи бронзы до эпохи Средневековья».

Объект расположен на территории Аксубаевского района на участке водораздела реки Щербень и обводненной балке реки Янбулат, в 1,9 километра к юго-западу от села Новое Демкино. В 4,8 километра северо-западнее расположено село Новая Александровка и в 1 километре юго-восточнее русла реки Щербень.

Вторым приказом предлагается включить в перечень объектов археологического наследия «Демкинское II поселение» X-XIII веков.

Селище расположено в Аксубаевском районе «в 1,6 километра юго-юго-западу от села Новая Киреметь и в 1,5 километра к северо-северо-западу от села Новое Демкино». В 350 метрах от него протекает река Киреметь.