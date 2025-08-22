В перечень альтернативной гражданской службы включат токарей, пожарных и печатников

Министерство труда России предложило расширить перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2025 году. Об этом сообщает «ТАСС».

В обновленный список планируют включить такие специальности как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

В министерстве уточнили, что проект приказа предусматривает расширение перечня видов работ, профессий и должностей, а также организаций, куда граждан могут направить в ходе осеннего призыва 2025 года. Таким образом, количество профессий для прохождения альтернативной службы увеличится до 271, а число предприятий, доступных для распределения, возрастет с 1 671 до 1 792.

Минтруд ежегодно формирует такие списки. Численность граждан, которым заменяют военную службу по призыву альтернативной гражданской, определяет Министерство обороны РФ. На основании этих данных Роструд составляет план распределения и подбирает рабочие места. После прибытия к месту прохождения службы гражданин заключает трудовой договор с работодателем.