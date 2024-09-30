В Пензенской области предотвратили опасность пожара в татарском селе Кочалейка

В селе Кочалейка Каменского района Пензенской области силами жителей и МЧС предотвращена опасность пожара, пострадавших нет.

О чрезвычайном происшествии корреспонденту «Татар-информа» рассказал выходец из Пензенской области, имам-хатиб казанской мечети «Миргазиян», генеральный директор благотворительного фонда «Поддержки исламской цивилизации, науки и образования имени саййида Кул Шарифа» Абдуррауф хазрат Забиров.

По его словам, благодаря своевременным действиям местных жителей, Хамзы хазрата Еникеева, бизнесменов, сотрудников МЧС пожар удалось предотвратить.

«Наше село окружено лесом. Когда с двух сторон начался пожар, все жители вышли, чтобы остановить его распространение. Огонь с одной стороны деревни удалось потушить, а с другой стороны из-за ветра направление огня изменилось, и он миновал деревню. Сотрудники МЧС держат ситуацию под контролем. Благодаря молитвам наших единоверцев - мусульман Пензенской области, Татарстана, Турции, нашей страны, беды удалось избежать», – рассказал Абдуррауф хазрат.

В селе Кочалейка проживает 800 человек, около 400 хозяйств. «По этому вопросу связались со Всемирным конгрессом татар, руководителем конгресса Данисом Шакировым, руководителем отдела по работе с регионами Марсом Тукаевым, бизнесменами, представителями Аппарата Раиса Татарстана, хазратами в Духовном управлении мусульман Татарстана, они в курсе. Они тоже внесли свой вклад, не остались равнодушными», сказал собеседник информагентства.

Зиля Мубаракшина