В Пензенской области легкомоторный самолет задел ЛЭП и упал в поле – пилот погиб

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет при орошении полей близ Пензы задел линии электропередачи и упал, пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка.

Как указано в Telegram-канале ведомства, сегодня около 16.10 вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки Бекас.

В настоящее время устаналиваются обстоятельства и причины падения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.