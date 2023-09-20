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В Пензенской области легкомоторный самолет задел ЛЭП и упал в поле – пилот погиб
Легкомоторный самолет при орошении полей близ Пензы задел линии электропередачи и упал, пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости.
В свою очередь Приволжской транспортной прокуратурой организована проверка.
Как указано в Telegram-канале ведомства, сегодня около 16.10 вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области произошло падение легкомоторного самолета марки Бекас.
В настоящее время устаналиваются обстоятельства и причины падения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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