В Пензе на встрече с Шайхразиевым татарские общественники спели песню «Катюша»

Вице-премьер РТ и председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совершил ряд поездок по регионам России, где провел встречи с представителями татарской общественности соответствующих федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Сначала, 28 января, Шайхразиев в Екатеринбурге встретился с активистами татарских общественных организаций Уральского федерального округа.

Выступая в Большом концертном зале Свердловского государственного областного дворца народного творчества, чиновник заметил, что Национальным советом Всемирного конгресса татар 2024 год объявлен Годом личностей, а в целом по России — Годом семьи (по решению Президента РФ Владимира Путина — прим. Т-и). «Они между собой связаны, так как личности воспитываются в семьях», — подчеркнул он.

Вскоре, 1 февраля, Василь Шайхразиев в Волгограде встретился с активистами татарских общественных организаций Южного федерального округа. Мероприятие было организовано в Волгоградском областном центре народного творчества. В своей речи спикер затронул те же темы, что и в Екатеринбурге.

Позднее, 10 февраля, председатель Национального совета «Милли Шура» ВКТ провел в Кемеровской области встречу с активистами татарских общественных организаций Сибирского федерального округа. В своем выступлении он напомнил, что в текущем году будет проведено такое крупнейшее мероприятие, как «Милләт Җыены» («Национальное собрание»).

«<...> когда речь идет о личностях, мы должны помнить, что мы говорим не только об исторических личностях, но и тех, которые живут среди нас на сегодняшний день», — добавил политик, говоря о 2024-м как о Годе семьи и Годе личностей.

После некоторого перерыва, 27 февраля, Шайхразиев встретился в Ульяновске активистами татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. Он упоминал все те же темы, что и ранее: Год семьи, Год личностей, «Милләт Җыены».

Заключительным на данный момент пунктом турне вице-премьера РТ стала Пенза. Торжества по случаю 20-летия Татарской национально-культурной автономии Пензенской области прошли в киноконцертном зале «Пенза». Таким образом, активисты здесь представляли лишь один регион, а не целый округ, в отличие от всех остальных встреч.

Василь Шайхразиев поприветствовал всех гостей и сердечно поздравил организацию с таким прекрасным событием, пожелав удачи и долголетия. Он обратил внимание на то, что деятельность автономии направлена на сохранение и развитие татарского народа, языка и культуры татар.

В ходе всех пяти встреч председатель «Милли Шуры» упоминал предстоящие выборы Президента Российской Федерации и призывал все татарские национально-культурные общества к активному участию в выборах, подчеркивая важность каждого голоса. «В такой ответственный момент мы должны быть едины за целостность и величие нашей страны», — выражал уверенность он.

Стоит отметить и еще один неизменный момент всех пяти мероприятий — от Екатеринбурга до Пензы. Активисты, как правило, выражали поддержку Василю Шайхразиеву и «в знак солидарности и патриотизма» пели песню «Катюша» (сочинена в 1939 году композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским, существует ряд народных вариантов — прим. Т-и).

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).