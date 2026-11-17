Соединенные Штаты поддерживают способность Украины наносить удары «средней дальности» вглубь территории России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

«Я <...> изложил тут (на встрече НАТО по Украине – прим. Т-и) нашу позицию, которая заключается в том, что мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы делаем шаги, отвечающие этой политике», – заверил заместитель руководителя Пентагона (цитата по ТАСС).

При этом Колби подчеркнул, что ему «нечего добавить к конкретике, касающейся выработки решений по [предоставлению Вашингтоном Киеву системы спутниковой связи] Starshield и высказанной ранее [военным] министром [США Питом] Хегсетом».

Ранее, 14 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о будто бы продолжающемся пятые сутки ограничении доступа к военному варианту системы Starlink – Starshield. В октябре в Киеве уже жаловались на аналогичные ограничения, но затем они были сняты.

За последние два дня украинские дроны дважды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. Сегодня ночью была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. К данному моменту поезда вновь пошли через мост, о чем отчитался глава Крыма Сергей Аксенов.

Следственный комитет России проинформировал о повреждении конструкций сооружения в результате атак и возбудил уголовное дело по статье о теракте. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание профильной комиссии и доложил о случившемся Президенту России Владимиру Путину.