В Пентагоне заявили, что Киеву нужно самостоятельно платить за поставки вооружений

Администрация США считает, что Киев должен начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявила помощник главы Минобороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, передает ТАСС.

Конгрессмен Майк Гарсия сказал, что для налогоплательщиков страны будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно. Уолландер в ответ заметила, что Киев еще не делал никаких крупных закупок у американских военных компаний.

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые [военные] средства», – сказала Уолландер.

Она назвала «очень хорошей мыслью» то, что нужно добиться того, чтобы Киев начал планировать собственные расходы на оборону.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер сообщал, что американские законодатели за 2022 год одобрили выделение Киеву 113 млрд долларов в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи.