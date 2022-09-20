В Пентагоне заявили, что Киев может получить истребители F-16 только через 2-3 года

Киев получит истребители-бомбардировщики F-16 через 2-3 года при соответствующем политическом решении Вашингтона. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер на конференции, которую организовала американская Ассоциация военно-воздушных и космических сил, передает ТАСС.

Он заявил, что Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы оказания военной помощи Украине. Генерал предположил, что боевые действия, вероятно, продолжатся годы, а не месяцы.

По его словам, самолеты F-16 «не прибыли бы в течение 2-3 лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву из-за трудностей подготовки пилотов и логистики.

Американский военачальник выразил уверенность в том, что у Украины за счет поставок западного оружия имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться», не превращая происходящее «в третью мировую войну».

Спикер также признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательные данные оперативного характера, в частности о складах российских сил на Украине. При этом он заверял, что США не занимаются выбором таких целей.

«Мы передаем, где находится некоторое такое имущество, а дальше от них [властей Украины] зависит, хотят они наносить по этому удары или нет», — сказал Хекер.

Он заявил, что если раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по таким целям, то теперь они получили от США ракетные системы залпового огня HIMARS.

Хекер также утверждал, что Киеву удалось сохранить «порядка 80%» своих ВВС.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.