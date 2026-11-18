Удары Украины на большие расстояния вглубь России не сумели ни приблизить завершение вооруженного противостояния как таковое, ни сдержать продвижение Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил заместитель военного министра Соединенных Штатов по политическим делам Элбридж Колби на заседании Контактной группы по Украине в рамках НАТО, пишет издание Rapporteur.

«Такие удары, особенно направленные против гражданской инфраструктуры, наподобие Wildberries, на самом деле, вероятно, лишь укрепили решимость российского общества [продолжать боевые действия] и готовность самого Кремля к эскалации», – поделился своей оценкой ситуации заместитель шефа Пентагона.

Кроме того, Колби напомнил о больших возможностях России наносить удары на дальние расстояния. Вместе с тем он выразил уверенность, что Украине не следует запрещать атаковать цели в глубине российской территории. Однако, на его взгляд, целями для атак должны становиться объекты военной инфраструктуры.

Заместитель военного министра США добавил, что ВСУ справедливо сосредоточились на обороне и нанесении ударов средней дальности. «Основное внимание в нашей поддержке следует уделить укреплению и повышению способности Украины удерживать линию фронта и, по возможности, добиваться успехов», – пояснил он.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Колби также заявил о поддержке США украинских ударов средней дальности. «И мы делаем шаги, отвечающие этой политике», – заверил он.

За последние два дня украинские дроны дважды атаковали Крымский мост. Первая атака произошла утром 16 ноября, движение по мосту приостановили более чем на 16 часов. В ночь на 17 ноября была произведена вторая атака, в результате которой было остановлено как автомобильное, так и железнодорожное движение. Затем поезда вновь пошли через мост, о чем отчитался глава Крыма Сергей Аксенов.

Следственный комитет России проинформировал о повреждении конструкций сооружения в результате атак и возбудил уголовное дело по статье о теракте. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание профильной комиссии и доложил о случившемся Президенту России Владимиру Путину.