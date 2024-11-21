В Пентагоне призвали к диалогу с РФ, Китаем и КНДР для недопущения ядерной войны

Власти Соединенных Штатов призвали к диалогу с Россией, Китаем и Северной Кореей для предотвращения ядерной войны. Об этом заявил представитель Стратегического командования Пентагона (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — сказал военачальник, отвечая на вопрос о необходимом подходе США к отношениям с Россией, Китаем и КНДР в рамках стратегического сдерживания (цитата по РИА Новости).

«Никто не хочет ядерной войны, верно?» — задал в связи с этим риторический вопрос Бьюкенен.

Вместе с тем, замечает РБК, представитель STRATCOM заверил, что американские силы сдерживания остаются в состоянии готовности.

«<...> подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание», — перечислил элементы «ядерной триады» контр-адмирал.