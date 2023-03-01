В Пентагоне предостерегли от недооценки военных возможностей России

Недооценивать военные возможности России было бы глупо, власти РФ не задействовали значительную часть своего потенциала в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявила министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Министр армии США подчеркнула, что Россия в конфликте на Украине не использовала заметную часть своей авиации и флота, а также не полностью обратилась к возможностям, имеющимся у нее в киберпространстве.

«Однако всё это существует, и мы были бы глупыми, если бы не беспокоились об этих возможностях», — констатировала Вормут.

Встреча, организованная CSIS, была посвящена обсуждению приоритетов американской армии, которая сейчас готовится к новой эпохе геополитической неопределенности.