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В Пентагоне предостерегли от недооценки военных возможностей России
Недооценивать военные возможности России было бы глупо, власти РФ не задействовали значительную часть своего потенциала в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявила министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Министр армии США подчеркнула, что Россия в конфликте на Украине не использовала заметную часть своей авиации и флота, а также не полностью обратилась к возможностям, имеющимся у нее в киберпространстве.
«Однако всё это существует, и мы были бы глупыми, если бы не беспокоились об этих возможностях», — констатировала Вормут.
Встреча, организованная CSIS, была посвящена обсуждению приоритетов американской армии, которая сейчас готовится к новой эпохе геополитической неопределенности.
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