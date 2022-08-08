В Пентагоне оценили вероятность военного захвата Тайваня Китаем

В ближайшие годы Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем, уверен замглавы американского военного ведомства Колин Каль. При этом добавил, что позиция США по отношению к КНР не изменилась: американские власти уверены, что статус-кво острова не должен менять ни Пекин, ни Тайбэй.

Весь кризис вокруг визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пекин создал искусственно, уверен Каль. «Реакция Китая была необязательной, – считает он. – КНР пытается принудить [к своей позиции] Тайвань и международное сообщество. Это не сработает». (цитата по РИА Новости).

При этом чуть раньше директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сегодня надо спрашивать не о том, решится ли Китай на силу в отношении Тайваня, а о том, «как и когда они это сделают».