В Пентагоне допустили применение США обычного и ядерного оружия для защиты Южной Кореи

Обязательство США применить обычное и ядерное оружие в целях защиты Южной Кореи нерушимо, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательств в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — цитирует министра ТАСС.

В прошлом году Китай совершил «беспрецедентное» число провокаций, которые США и Южная Корея решительно осуждают, так как они угрожают стабильности в регионе. Остин напомнил, что на территории страны служат 28,5 тыс. американских военнослужащих и это один из самых крупных воинских контингентов США за рубежом.

«Это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове. За последний год наши страны добились значительного успеха в углублении сотрудничества», — подчеркнул политик.

26 декабря 2022 года военные Южной Кореи подняли в небо боевую авиацию после того, как пять беспилотников КНР проникли в воздушное пространство страны. Один дрон долетел до Сеула. Местные власти и США выразили обеспокоенность действиями китайского правительства.