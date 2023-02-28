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Политика 28 февраля 2023 21:03

В Пентагоне допустили, что конфликт на Украине продлится еще два-три года

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Конфликт на Украине может не закончиться на протяжении следующих трех лет. Таким мнением поделился замглавы Минобороны США Колин Каль.

«Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — приводит фрагмент из его выступления в конгрессе РИА Новости.

Замглавы Пентагона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку конгресса в продолжении помощи Киеву. Он надеется, что на финансовую помощь Украине не повлияют даже такие прогнозы.

#США #Пентагон #Украина
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