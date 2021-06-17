В Пенсионном фонде объяснили, как срочная служба в армии отразится на пенсии

Время срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Пенсионные коэффициенты начисляются за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.

В Пенсионном фонде отметили, что в некоторых случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но в этом случае не всегда размер выплат окажется наибольшим.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии. При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер страховой пенсии суммируется из фиксированной части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.