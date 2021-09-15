В Пенсионном фонде объяснили, как начать получать пенсию после смерти супруга

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, сообщает Пенсионный фонд России.

В ПФР отметили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца может овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, но такой переход не всегда выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении.

Кроме того, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию супруга, например, за северный или сельский стаж. «Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», — добавили в ПФР.

Отмечается, что для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности. При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости, написав соответствующее заявление.