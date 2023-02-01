В Пелево Лаишевского района хотят продолжить обновление водопроводов и заменить гидранты

В селе Пелево, единственном населенном пункте Пелевского сельского поселения Лаишевского района Татарстана, состоялся сход граждан. Об этом пишет районная газета «Камская Новь».

Председатель Совета поселения Фаниль Тимергалиев начал свой доклад с численности подведомственного ему населения. Всего здесь проживают 686 человек, насчитывается 338 домохозяйств. За 2022 год тут родилось трое детей. При этом зарегистрировано восемь многодетных семей, имеющих трех и более детей.

В поселении имеются такие инфраструктурные объекты, как Пелевская средняя образовательная школа, сельский Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, почта, детский сад, мечеть, пожарное депо и три магазина. Функционируют сельскохозяйственный кооператив и карьер по добыче известкового материала и щебня, а также крестьянско-фермерское хозяйство. Двенадцать жителей занимаются пчеловодством. В личных подсобных хозяйствах имеется 113 голов крупного рогатого скота, включая 14 коров, а также 57 овец и коз.

Отдельно докладчик остановился на участии местных уроженцев в специальной военной операции на Украине. «Трое парней принимают участие <…>. Желаем им, их семьям крепкого здоровья, скорейшего возвращения живыми и здоровыми», — сказал он.

По программе самообложения из бюджета Татарстана за восемь лет было получено 9 млн 134 тыс. рублей. Общая сумма полученных и собранных средств составила 11 млн 417,5 тыс. рублей. Это позволило отремонтировать 863 метра дорог (по улицам Акташ, Молодежная и Солнечная), реконструировать 3710 метров водопроводных сетей и заменить 116 уличных светильников на энергосберегающие светодиодные фонари. Часть денег была потрачена на зимнюю очистку дорог от снега и скашивание травы вокруг внутренних поселковых дорог. Региональный оператор заменил старые мусорные контейнеры на евроконтейнеры.

В прошлом году собранные средства были направлены на реконструкцию систем водоснабжения по улице Советская (длиной 100 метров), зимнюю очистку дорог от снега, уборку травы, первый этап благоустройства территории около мечети под строительство детской и спортивной площадки.

В наступившем 2023 году средства программы самообложения предполагается использовать для второго этапа работ по благоустройству территории около мечети под строительство детской и спортивной площадки, продолжение реконструкции водопроводных сетей и установку пожарных гидрантов.

На сходе граждан также выступили заместитель главы Лаишевского района Татьяна Бурганова, главный врач центральной районной больницы Елена Коробова и начальник муниципального Управления сельского хозяйства Виталий Германов, отмечает издание.

Фото: газета «Камская Новь».