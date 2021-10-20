В Пекине вводится карантин из-за одного заболевшего коронавирусом

Из-за подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией в столице Китая вводятся срочные карантинные меры, сообщает Оперативный штаб.

В районе Фэнтай на юго-западе Пекина у прибывшего из провинции Ганьсу был выявлен коронавирус. Сейчас местные власти проводят эпидемиологическое расследование в регионе.

Ранее сообщалось, что Китае более 1 млрд человек прошли полную вакцинацию от коронавируса, но, несмотря на это, в Пекине не планировали ослаблять противоковидные ограничения.

Напомним, благодаря введенным мерам борьбы с коронавирусом и неплохим темпом вакцинации Китаю на некоторое время удалось нормализировать ситуацию с распространением коронавируса.