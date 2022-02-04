В Пекине начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В столице Китая начались переговоры Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча, как следует из предварительных заявлений московского Кремля, носит полноформатный характер. Стороны должны обсудить международную проблематику, вопросы и перспективы российско-китайского сотрудничества.

Сообщалось, что по итогам визита и двухсторонних переговоров будет принято совместное заявление.

После переговоров с Си Цзиньпином Путин примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Она начнется в 15.00 по московскому времени.

XXIV Олимпийские игры будут идти до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.