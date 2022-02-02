Девять звезд сошлись в Пекине: за кем следить фанатам «Ак Барса» и «Нефтехимика» на Играх

В связи с отказом НХЛ отправлять хоккеистов в Пекин многие сборные обратили свой взор на клубы КХЛ при комплектовании составов. Не остались в стороне и клубы Татарстана. За кем следить на хоккейной Олимпиаде в Пекине болельщикам «Ак Барса» и «Нефтехимика» – читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Болельщикам «Ак Барса» будет за кем следить на Олимпиаде в Пекине Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

До старта хоккейного олимпийского турнира осталась ровно неделя. 9 февраля в матче открытия группы B сборная России сыграет против сборной Швейцарии. Чуть позже на лед выйдут чехи и датчане. Вероятнее всего, именно Россия и Чехия в последнем туре группового этапа поборются между собой за прямой выход в четвертьфинальную стадию турнира.

Примечательно, что в каком-то роде эта игра будет будет представлять собой мини-татарстанское дерби – в составе обеих сборных сыграют по два представителя из двух татарстанских коллективов из КХЛ. И если в окончательном списке сборной России оказались два хоккеиста «Ак Барса», то «Нефтехимик» делегировал на Олимпийские игры двух чехов. Но и это еще не всё.

Сборная Канады: Джордан Уил, Марк Барберио, Джейсон Демерс (все – «Ак Барс»)

В олимпийский список сборной Канады попали сразу три хоккеиста «Ак Барса»: нападающий Джордан Уил и пара защитников – Марк Барберио и Джейсон Демерс Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Если к Джордану Уилу болельщики «Ак Барса» уже успели привыкнуть и второго бомбардира «барсов» в этом сезоне теперь вполне можно считать за своего, то декабрьским новичкам клуба – Марку Барберио, Джейсону Демерсу и Эрику Феру – до подобного ранга еще далеко. Каждый из них успел провести за команду считанное количество матчей, поэтому как следует полюбоваться их игрой возможности не представлялось. Зато получится это сделать во время Олимпиады.

Так, в окончательный список сборной Канады попали сразу три хоккеиста «Ак Барса»: нападающий Джордан Уил и пара защитников – Марк Барберио и Джейсон Демерс. И если по Уилу все понятно: 30 очков в 36 матчах, львиная доля которых была набрана в течение последних двух месяцев, что свидетельствует о прекрасной форме хоккеиста в данный момент времени, то по Барберио и Демерсу, с которыми болельщики знакомы не так сильно, могут возникнуть вопросы.

Первую часть сезона до перехода в «Ак Барс» Барберио отыграл в Швейцарской национальной лиге в составе «Лозанны» и в 14 матчах набрал 6 (0 + 6) очков. В Казани у Марка уже 3 (1 + 2) очка в 6 играх. Что примечательно, в сборную Канады 31-летний защитник вызывается впервые в карьере. Ранее он никогда не вызывался даже по юниорам.

Что касается Демерса, раскрыться в «Ак Барсе» защитнику пока не удается. Одна передача в пяти играх от хоккеиста, который еще в прошлом сезоне провел более 40 игр в Национальной хоккейной лиге, – скромный результат. Но бэкграунд берет свое, Демерс вызван в состав олимпийской сборной Канады. Вероятно, это еще связано и с тем, что конкуренция среди защитников в нынешнем созыве «кленовых листьев» довольно слабая.

Сборная Канады (группа A):

10.02, 16:10 – Канада – Германия

12.02, 7:10 – Канада – США

13.02, 16:10 – Китай – Канада

Сборная России: Тимур Билялов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»)

Нападающий Дмитрий Воронков и голкипер Тимур Билялов из «Ак Барса» попали в олимпийскую сборную России Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Из списка казанских претендентов на попадание в олимпийскую сборную России до Пекина доехали всего двое – Тимур Билялов и Дмитрий Воронков. В качестве основного голкипера «Ак Барса» Тимур проводит уже третий сезон и на Олимпиаду, вероятно, отправится в роли бэкапа Ивана Федотова. Билялов проводит неплохой сезон, отражая 91,6% бросков по воротам, однако опыта игр за сборную у него практически нет – лишь один матч Еврохоккейтура в этом сезоне. Поэтому шансов на то, что вратарь «Ак Барса» станет первым номером на Олимпиаде, довольно мало.

Воронков проводит этот сезон не столь ярко, как прошлый, но по совокупности выступлений 10-й номер «Ак Барса» вызов на Олимпиаду определенно заслужил. В этом сезоне на счету Дмитрия всего 12 очков за 38 матчей. Но надо помнить, что на прошлогоднем чемпионате мира именно Воронков был одним из лучших в составе команды, набрав 6 очков в 8 матчах.

Сборная России (группа B):

9.02, 11:40 (мск) – Россия – Швейцария

11.02, 7:10 – Дания – Россия

12.02, 16:10 – Россия – Чехия

Сборная США: Стивен Кэмпфер («Ак Барс»)

Вызов в сборную США получил единственный американец в составе «Ак Барса» Стивен Кэмпфер Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Вызов в сборную США получил и единственный американец в составе «Ак Барса». Костяк звездно-полосатых уже традиционно составят студенты, значительная часть которых, кстати, год назад выиграла молодежный чемпионат мира. Однако разбавить юную дерзость будет необходимо солидным опытом. За эту составляющую в раздевалке сборной США ответит 33-летний Стивен Кэмпфер, который на предстоящей Олимпиаде должен стать не только дядькой для молодняка, но и настоящим лидером.

Как и для многих других легионеров «Ак Барса», этот сезон стал для Стивена дебютным в КХЛ. Однако в него американец ворвался, что называется, с двух ног. С 30 (11 + 19) очками в 46 матчах Кэмпфер делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров и снайперов «барсов» в этом сезоне.

Сборная США (группа A):

10.02, 16:10 – США – Китай

12.02, 7:10 – Канада – США

13.02, 16:10 – США – Германия

У фанатов «Нефтехимика» также будет шанс поболеть за любимых игроков, хоть и не в составе сборной России Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

Сборная Чехии: Рональд Кнот, Лукаш Клок («Нефтехимик»)

Сборная Чехии везет в Пекин интересный состав с мощнейшей атакой, но довольно скудной обороной. Как понимаем, при таком раскладе никаким чешским рациональным оборонительным хоккеем тут даже пахнуть не будет. И как бы это ни парадоксально звучало, именно пара оборонцев из нижнекамского «Нефтехимика» Клок – Кнот, вероятно, станет главной в линии защиты сборной Чехии на предстоящей Олимпиаде.

Два 26-летних чешских защитника пополнили «Нефтехимик» перед этим сезоном и с ходу стали лидерами обороны нижнекамского клуба. На счету Рональда Кнота 17 (4 + 13) очков в 49 матчах, седьмой показатель в команде, показатель полезности +1. Другой нижнекамский чех с 31 очком (5 + 26) в 44 играх является пятым бомбардиром-защитником лиги, показатель полезности «-4».

С одной стороны, в отсутствии звезд из НХЛ, Клоку и Кноту выпал великолепный шанс выступить на Олимпиаде, который, возможно, никогда бы больше и не предоставился. С другой стороны, хоккеистам не позавидуешь – с учетом скудности выбора защитников огромная ответственность в обороне ляжет именно на них.

Сборная Чехии (группа B):

9.02, 21:10 (мск) – Чехия – Дания

11.02, 16:40 – Чехия – Швейцария

12.02, 21:10 – Россия – Чехия

Защитники из «Нефтехимика» Рональд Кнот и Лукаш Клок будут представлять на Олимпиаде Чехию, а голкипер Франс Туохимаа – Финляндию Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

Сборная Финляндии: Франс Туохимаа («Нефтехимик»)

Если не случится ничего сверхъестественного, то финский голкипер «Нефтехимика» Франс Туохимаа отправится в Пекин исключительно в роли третьего вратаря. И дело не только в том, как сам Франс выступает в этом сезоне – 90,6% отбитых бросков при коэффициенте надежности 2,53. У стража ворот «Нефтехимика» будут серьезные конкуренты в лице Харри Сятери из «Сибири» и Юхо Олкинуора из «Металлурга», соперничать с которыми откровенно трудно. Первый, кстати, входит в топ-5 голкиперов КХЛ чуть ли не по всем ключевым показателям, и, вероятнее всего, именно он будет номером один в воротах сборной Финляндии.

Что касается Туохимаа, то 30-летний финн проводит свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Ранее вызывался в сборную Финляндии лишь на матчи Евротура, где даже умудрился стать автором заброшенной шайбы в ворота Швеции.

Сборная Финляндии (группа C):

10.02, 11:40 – Финляндия – Словакия

11.02, 16:10 – Латвия – Финляндия

13.02 ,11:40 – Финляндия – Швеция