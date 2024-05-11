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В Печоре обрушилась часть пятиэтажного дома
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, на место направлены экстренные службы, сообщают в пресс-службе МЧС по республике.
«Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», – указали в ведомстве.
Причина обрушения устанавливается.
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