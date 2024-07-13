В Печищах спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец во время прогулки

В селе Печищи Республики Татарстан произошел необычный инцидент, потребовавший вмешательства спасателей. Сотрудники ПСЧ 112 МЧС России провели успешную операцию по спасению собаки, оказавшейся в трехметровой яме под землей.

Происшествие случилось во время обычной прогулки. Увлекшись игрой, пес неожиданно провалился под землю. Хозяин животного пытался самостоятельно вызволить своего питомца, но его усилия не увенчались успехом.

На помощь пришли профессионалы из местной пожарно-спасательной части. Пожарные оперативно прибыли на место и провели сложную операцию по извлечению собаки с трехметровой глубины.

К счастью, четвероногий «исследователь подземелий» не пострадал. Ветеринарная помощь питомцу не потребовалась