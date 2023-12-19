От XIX века и до времен СССР: в Печищах откроется выставка раритетных елочных игрушек

Фото: пресс-служба Национального банка РТ

В селе Печищи Верхнеуслонского района Татарстана, в музее Янки Купалы, 22 декабря откроется выставка «Новогодних красок хоровод!», на которой будут представлены экспонаты из фондов Национального музея РТ. Посетители смогут увидеть маскарадные маски, рождественские открытки, коллекции советских елочных игрушек.

Заведующая музеем рассказала, что посетители узнают историю новогодних игрушек XIX-XX веков, сделанных из природных материалов, ваты и картона, стекла и пластика. По ее словам, по советским новогодним украшениям можно отследить историю нашей страны.

«Выставка «Новогодних красок хоровод» рассчитана на любой возраст, для взрослой аудитории это ностальгия по прошлому, у юных посетителей это возможность заглянуть в прошлое и познакомиться с раритетными экспонатами и культурой празднования Нового года у разных национальных культур», – рассказала заведующая музеем Янки Купалы Римма Абызова.

Здесь же будет организована мастерская Деда Мороза, где дети сами смогут смастерить ёлочные игрушки.

Экспозиция будет работать до 20 января 2024 года.