В Павловском Посаде запустили занятия по нейрокоррекции для пожилых людей

Специальные занятия по нейрокоррекции для пожилых людей запустили в Павловском Посаде в рамках проекта «Активное долголетие». Программа направлена на поддержание когнитивных функций и профилактику возрастных изменений. Об этом «Радио 1» рассказала заведующая отделением активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания Павловского Посада Елена Миронова.

По ее словам, занятия в группе также помогают участникам общаться и поддерживать позитивный настрой. Нейрокоррекция применяется, в частности, после черепно-мозговых травм и инсультов, а также при возрастных изменениях и некоторых неврологических заболеваниях.

«Это не волшебная таблетка, а системная работа, которая требует времени и регулярности. Результаты зависят от многих факторов – тяжести проблемы, индивидуальных особенностей человека и от того, насколько последовательно он выполняет рекомендации специалиста. Мы рекомендуем обязательно посетить не менее 10 сеансов», – сказала врач.

Занятия проводит штатный психолог. Программа также включает медитацию и релаксацию. Специалисты рекомендуют сочетать нейрокоррекцию с физической активностью, в том числе скандинавской ходьбой, суставной гимнастикой, йогой и танцами.

«Сейчас у нас занятиями охвачены около 60 человек. Планируем, что через три-четыре месяца они придут к нам для повторения курса нейрокоррекции. У всех, кто занимается этим в комплексе, прослеживается положительная динамика. Мы не можем вылечить болезнь Альцгеймера или деменцию, но можем приостановить их развитие, продлив тем самым человеку активную жизнь», – добавила специалист.