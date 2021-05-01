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Ру Тат
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1 мая 2021  13:02
Полина Шевчук

В Пасху сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность в храмах Татарстана

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Перед предстоящими пасхальными богослужениями представители Госпожнадзора осмотрели 240 храмов на территории республики, в которых будут проходит праздничные мероприятия. Особое внимание представители МЧС обратили на состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, а также состояние электрооборудования и проверили подъезды к храмам и пути эвакуации в случае пожара.

Со священнослужителями и сотрудниками церквей провели инструктаж по мерам пожарной безопасности.

На всех объектах проведения праздничных литургий организовано дежурство сотрудников МЧС. 

 

МЧС РТ пасха
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