В Пасху сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность в храмах Татарстана

Перед предстоящими пасхальными богослужениями представители Госпожнадзора осмотрели 240 храмов на территории республики, в которых будут проходит праздничные мероприятия. Особое внимание представители МЧС обратили на состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, а также состояние электрооборудования и проверили подъезды к храмам и пути эвакуации в случае пожара.

Со священнослужителями и сотрудниками церквей провели инструктаж по мерам пожарной безопасности.

На всех объектах проведения праздничных литургий организовано дежурство сотрудников МЧС.