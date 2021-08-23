В «Партии пенсионеров» оценили инициативу Путина о новых пенсионных выплатах

Предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным новая выплата российским пенсионерам (в размере 10 тыс. рублей) поможет оживить внутренний рынок и простимулирует экономический рост. Такое мнение на пресс-конференции в Казани высказал председатель президиума Центрального совета «Партии пенсионеров — за социальную справедливость» Владимир Ворожцов.

Он отметил, что любая дополнительная поддержка пенсионеров со стороны государства — это положительный фактор, который повышает уровень социальной справедливости в обществе. Кроме того, такие шаги позволяют дополнительно простимулировать экономический рост, что особенно актуально в постпандемийный период.

«Любые средства, направленные на поддержку пенсионеров и малообеспеченных слоев общества, — это благое дело. <…> Рост экономики возможен только за счет развития внутреннего рынка, мы это видим по опыту Китая», — объяснил Ворожцов.

Он напомнил, что сейчас в России проживают несколько десятков миллионов пенсионеров. Оказание прямой помощи со стороны государства позволит им потратить полученные средства на необходимые текущие расходы, а значит, эти деньги поступят в экономику страны.

«Это тот локомотив, который должен вытянуть нашу экономику», — резюмировал спикер.