В «Партии пенсионеров» назвали свой рецепт борьбы с финансовыми пирамидами

Россиянам следует повышать свою финансовую грамотность, чтобы распознавать действия финансовых мошенников. Особенно это касается самого доверчивого слоя населения — пенсионеров, которые нередко становятся жертвами организаторов финансовых пирамид. Такое мнение на пресс-конференции в Казани высказал председатель президиума Центрального совета «Партии пенсионеров — за социальную справедливость» Владимир Ворожцов.

Он отметил, что борьба с такими видами деятельности аферистов невозможна одними лишь административными методами. Появление финансовых пирамид вызвано в том числе низким уровнем финансовой осведомленности людей, и мошенники об этом знают.

«Нужно вести постоянную разъяснительную работу, информировать людей. Это самый простой и действенный способ борьбы с финансовыми пирамидами. Ведь большинство наших людей, особенно старшего возраста, очень доверчивы. Именно на этом и строятся все эти пирамиды», — заключил Владимир Ворожцов.