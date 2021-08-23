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Ру Тат
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23 августа 2021  15:34

В «Партии пенсионеров» назвали свой рецепт борьбы с финансовыми пирамидами

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Россиянам следует повышать свою финансовую грамотность, чтобы распознавать действия финансовых мошенников. Особенно это касается самого доверчивого слоя населения — пенсионеров, которые нередко становятся жертвами организаторов финансовых пирамид. Такое мнение на пресс-конференции в Казани высказал председатель президиума Центрального совета «Партии пенсионеров — за социальную справедливость» Владимир Ворожцов.

Он отметил, что борьба с такими видами деятельности аферистов невозможна одними лишь административными методами. Появление финансовых пирамид вызвано в том числе низким уровнем финансовой осведомленности людей, и мошенники об этом знают. 

«Нужно вести постоянную разъяснительную работу, информировать людей. Это самый простой и действенный способ борьбы с финансовыми пирамидами. Ведь большинство наших людей, особенно старшего возраста, очень доверчивы. Именно на этом и строятся все эти пирамиды», — заключил Владимир Ворожцов.

#финансовые пирамиды #партия пенсионеров
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