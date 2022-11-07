В парке Зеленодольска до середины декабря заменят освещение

В парке «Соловьиная роща» в Зеленодольске до 12 декабря текущего года заменят освещение. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Масштабная замена коснется и опор, и линии электропередачи, и электропроводки. Установят 140 ртутных светильников и 168 светодиодных.

Заказчиком выступил Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района. Заявки принимаются до 11 ноября, торги назначены на 15 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта 3 млн 164 тыс. 547,60 рубля.