В парке возле филармонии полицейские задержали участника потасовки

На видео сняли группу людей с детьми в парке возле филармонии в Казани, которые громко ругались и размахивали руками явно в процессе конфликта. Очевидцы, снявшие происходящее на видео утверждали, что у некоторых в руках были ножи.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, на место прибыли полицейские, одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции «Горки».

Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.