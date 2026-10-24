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Происшествия 24 октября 2026 19:18

В парке возле филармонии полицейские задержали участника потасовки

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На видео сняли группу людей с детьми в парке возле филармонии в Казани, которые громко ругались и размахивали руками явно в процессе конфликта. Очевидцы, снявшие происходящее на видео утверждали, что у некоторых в руках были ножи.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, на место прибыли полицейские, одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции «Горки».

Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#драка в центре казани
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