В парке Васильево высадили 70 саженцев сосны в честь Дня народного единства

Представители профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Республики Татарстан в честь Дня народного единства высадили более 70 саженцев хвойных деревьев. Посадка сосен состоялась в драйв-парке поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана.

В мероприятии приняли участие члены первичных отделений профсоюза госучреждений, включая представителей зеленодольского отделения членов организации.

«Четырехлетние саженцы высотой 50 см были предоставлены Зеленодольском лесничеством. В будущем за деревьями будут ухаживать собственник парка и любители мотоспорта»,— уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

По словам главного агронома Зеленодольского района Натальи Ячановой, на сегодняшний день в Зеленодольске есть возможность бесплатно взять саженцы и посадить их у себя во дворах, в парках, заняться благоустройством выбранной территории. Четыре года назад участок базисного питомника Айшинского лесничества был засеян семенами сосны обыкновенной, теперь настало время прореживать посадки. Сотрудники Зеленодольского опытного лесхоза готовы поделиться посадочным материалом со всеми желающими.

«Эти молодые сосенки и решили посадить вблизи Драйв-парка, чтобы в будущем деревья росли и радовали красотой посетителей», — поделились в пресс-службе.