В парке в казанском ЖК «Салават купере» начался демонтаж новогоднего оформления

Фото: t.me/parksalavatkupere

В Казани, в парке у жилкомплекса «Салават купере» начали убирать новогоднюю елку и декор. Об этом сообщили в телеграм-канале общественного пространства.

«В период демонтажа на территории парка будет работать тяжелая техника, будьте внимательны», – предупредили горожан.

Отмечается, что новогоднее убранство радовало казанцев в течение месяца – за это время тут прошли театрализованные представления, уличный спектакль театра MorэS и детский утренник.