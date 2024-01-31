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В парке в казанском ЖК «Салават купере» начался демонтаж новогоднего оформления
В Казани, в парке у жилкомплекса «Салават купере» начали убирать новогоднюю елку и декор. Об этом сообщили в телеграм-канале общественного пространства.
«В период демонтажа на территории парка будет работать тяжелая техника, будьте внимательны», – предупредили горожан.
Отмечается, что новогоднее убранство радовало казанцев в течение месяца – за это время тут прошли театрализованные представления, уличный спектакль театра MorэS и детский утренник.
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