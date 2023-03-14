В парке «Ушковские острова» в Менделеевске восстановили разрушенные дорожки

Фото: архив «Татар-информ»

В менделеевском парке «Ушковские острова» проведен ремонт деревянной дорожки. Работы проведены после обследования территории и обращений жителей города в социальных сетях.

«На сегодняшний день все ранее незакрепленные планки зафиксировали. Пешеходную дорожку восстановили», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Напомним, что парк начал благоустраиваться в 2015 году по программе развития общественных пространств РТ, а в 2016 и 2020 годах стал одним из победителей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сначала был благоустроен и очищен пруд, а также территория вокруг. Далее появились дорожки и освещение. В 2019 году начал строиться экстрим-парк: появились памп-трек и скейт-парк, была оборудована детская площадка.

В прошлом году на территории был установлен «сухой» фонтан. На его обустройство было выделено 9,2 млн рублей за счет градообразующего предприятия. В дальнейшем в парке планируется строительство ресторана.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.