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В парке «Ушковские острова» в Менделеевске восстановили разрушенные дорожки
В менделеевском парке «Ушковские острова» проведен ремонт деревянной дорожки. Работы проведены после обследования территории и обращений жителей города в социальных сетях.
«На сегодняшний день все ранее незакрепленные планки зафиксировали. Пешеходную дорожку восстановили», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
Напомним, что парк начал благоустраиваться в 2015 году по программе развития общественных пространств РТ, а в 2016 и 2020 годах стал одним из победителей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Сначала был благоустроен и очищен пруд, а также территория вокруг. Далее появились дорожки и освещение. В 2019 году начал строиться экстрим-парк: появились памп-трек и скейт-парк, была оборудована детская площадка.
В прошлом году на территории был установлен «сухой» фонтан. На его обустройство было выделено 9,2 млн рублей за счет градообразующего предприятия. В дальнейшем в парке планируется строительство ресторана.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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