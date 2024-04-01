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Общество 1 апреля 2024 09:31

В парке «Ушковские острова» в Менделеевске из-за паводка ввели круглосуточное дежурство

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В парке «Ушковские острова» в Менделеевске из-за паводка ввели круглосуточное дежурство

В Менделеевском районе ведется работа по подготовке к весеннему половодью. Создана рабочая комиссия в составе исполнительного комитета, МЧС. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы Лейсан Галеева.

«На территории парка „Ушковские острова“ организовано круглосуточное дежурство. Будет подготовлено и установлено освещение Шумного моста. В постоянном режиме будет задействована техника», — доложила спикер.

Также проводится ежедневный мониторинг ситуации.

«Практически ежеминутно мы держим ситуацию под контролем. Будем предпринимать все действия, которые от нас зависят. Чтобы по первому сигналу выполнять все противопаводковые мероприятия», — отметила Лейсан Галеева.

Начальник отдела МЧС РТ в районе Айдар Ахмадуллин отчитался, что на сегодня в районе обстановка стабильна. 4 апреля будет произведен раскол льда на реке Тойма.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#весенний паводок
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