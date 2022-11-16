В парке Урицкого в воскресенье будет работать мобильный пункт приема вторсырья

20 ноября в парке Урицкого в Казани пройдет акция по сбор вторсырья, которую организует проект «Экологично Казань». Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов.

«Мобильный пункт приема вторсырья будет работать 20 ноября с 10:00 до 12:00 за зданием КЦ „Московский“», — сказано в публикации.

Казанцы смогут сдать на переработку твердый и мягкий пластик, ПЭТ-бутылки, а также алюминиевые и металлические банки, пластиковые крышечки и тюбики от разных косметических средств и зубной пасты.