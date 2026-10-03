В парке Урицкого отпраздновали 5-летие казачьего сообщества в Татарстане

Сегодня в парке Урицкого прошел концерт в честь 5-летия казачьего сообщества в Татарстане. Его история началась с пятерых казаков, которые зарегистрировали организацию в РТ. Сейчас в нее входят десятки человек и различные общественные организации. С первых дней СВО казаки активно оказывают помощь фронту – направляют гуманитарные грузы в различные подразделения и творческие коллективы с концертными программами.

Более 30 казаков регионального отделения казачества России по Татарстану сегодня с оружием в руках защищают Родину в зоне СВО.

«Нас объединяет любовь к Родине, уважение к духовным ценностям, верность казачьим традициям и неукоснительное соблюдение законов Российской Федерации. Мы любим нашу Республику, мы любим наш город. Мы всегда готовы прийти на помощь народу и правительству Татарстана», – рассказал заместитель верховного атамана общероссийской общественной организации Казачество России Рустем Жига.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На концерте собрались все друзья участников, волонтеры, общественные организации и люди, которым интересна культура казачества.

«Практически все исполнители сегодня – это казаки нашего регионального отделения, то есть это коллектив Околица, группа Добробат из ребят, прошедших СВО. Они создали свою группу, ездят с концертами по госпиталям и к нашим бойцам на передовой. Автор-исполнитель казачьих народных песен Рустем Жига также принимает активное участие в волонтерской работе и выезжает с концертами», – рассказал Верховный атаман Общероссийской общественной организации Казачество России Владислав Храменков.

О том, как группа Добробат собралась вместе, рассказал казак, ветеран СВО и ее лидер – Иван Хомяков.

«Первую песню я написал, еще находясь на передке. По возвращении домой написал еще песню и так пошло-поехало, образовался коллектив из моих боевых товарищей. Поскольку все-таки, выходя на сцену, мы рассказываем свои истории о своих боевых и трудовых буднях, нельзя сказать, что мы испытываем особую радость. Это больше похоже на какое-то ощущение, которое испытываешь, когда делишься своей историей», – добавил Иван Хомяков.