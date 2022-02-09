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Ру Тат
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Казань
9 февраля 2022  23:37

В парке Урицкого аттракционы устанавливать не будут

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Аттракционы в парке Урицкого размещать не будут. Такое решение сегодня приняли на общественных обсуждениях, которые организовала Дирекция парков и скверов в ответ на просьбу пересмотреть решение о размещении аттракционов.

Во встрече приняли участие местные жители и неравнодушные горожане, представители Дирекции и администрации района, заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова, а также сам предприниматель.

Подавляющее большинство проголосовало «против» размещения аттракционов. Промежуточные итоги онлайн-опроса были такими же. 9 февраля на 20:00 результаты онлайн-голосования были следующие: 82,6 % «против», 17,4% «за». 

Итогом общественного обсуждения стало решение о расторжении договора с предпринимателем.

#парк Урицкого #аттракционы
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