В парке Урицкого аттракционы устанавливать не будут

Аттракционы в парке Урицкого размещать не будут. Такое решение сегодня приняли на общественных обсуждениях, которые организовала Дирекция парков и скверов в ответ на просьбу пересмотреть решение о размещении аттракционов.

Во встрече приняли участие местные жители и неравнодушные горожане, представители Дирекции и администрации района, заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова, а также сам предприниматель.

Подавляющее большинство проголосовало «против» размещения аттракционов. Промежуточные итоги онлайн-опроса были такими же. 9 февраля на 20:00 результаты онлайн-голосования были следующие: 82,6 % «против», 17,4% «за».

Итогом общественного обсуждения стало решение о расторжении договора с предпринимателем.