В парке «Урам» состоялся Кубок Казани по дзюдо

Кубок Казани по дзюдо среди юношей до 15 лет состоялся в парке «Урам» в рамках Дня физкультурника.

Напомним, этот профессиональный праздник работников физкультуры и спорта и всех любителей активного образа жизни в России отмечают каждый год во вторую субботу августа.

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо РТ, схватки дзюдоистов прошли на открытом воздухе - в зрелищном командном формате «стенка на стенку». Организаторы расстелили татами на газоне, а зрителями стали все гости городского праздника.

Несмотря на пасмурную погоду юные дзюдоисты показали техничную и зрелищную борьбу, а каждый поединок по праву вознаграждался благодарными аплодисментами зрителей.

Бронзовые медали Кубка завоевали представители республиканской спортшколы «Батыр» и спортшколы «Ак буре». Серебро досталось команде «Тасма», а победителями Кубка Казани стали представители сборной Набережных Челнов.

Как рассказал исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Марк Зарубин, соревнования стали частью традиционного спортивного праздника, организованного под эгидой Федерации.

«При поддержке городского спорткомитета и Минспорта республики мы ежегодно в рамках Дня физкультурника разворачиваем здесь отдельную праздничную площадку - проводим соревнования, устраиваем викторины и конкурсы с призами, титулованные дзюдоисты проводят мастер-классы и показательные выступления, а все желающие в преддверие нового учебного года могут записать своих детей в наши секции и клубы. Такой добрый и объединяющий разные поколения спортсменов праздник. Мы его очень любим», - отметил Зарубин.

В завершении праздника состоялось чествование отличившихся спортсменов. Замминистра спорта РТ Ильдар Садриев вручил членам сборной Татарстана по дзюдо Владиславу Кислякову и Александре Загировой нагрудные знаки и удостоверения о присвоении звания «Мастер спорта России».

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РТ