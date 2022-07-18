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Ру Тат
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Культура
18 июля 2022  02:10

В парке «Урам» состоится мероприятие для начинающих чтецов и поэтов

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В четверг, 21 июля, в крытой части экстрим-парка «Урам» пройдет литературный квартирник под живой аккомпанемент.

Молодые поэты и чтецы со своим материалом и популярными классическими произведениями выступят в сопровождении классической гитары, укулеле и даже живого голоса.

После основной программы мероприятия будет действовать открытый микрофон для желающих прочитать свои или любимые произведения на публику.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

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