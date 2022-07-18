В парке «Урам» состоится мероприятие для начинающих чтецов и поэтов

В четверг, 21 июля, в крытой части экстрим-парка «Урам» пройдет литературный квартирник под живой аккомпанемент.

Молодые поэты и чтецы со своим материалом и популярными классическими произведениями выступят в сопровождении классической гитары, укулеле и даже живого голоса.

После основной программы мероприятия будет действовать открытый микрофон для желающих прочитать свои или любимые произведения на публику.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.