В парке «Урам» состоится мероприятие для начинающих чтецов и поэтов
В четверг, 21 июля, в крытой части экстрим-парка «Урам» пройдет литературный квартирник под живой аккомпанемент.
Молодые поэты и чтецы со своим материалом и популярными классическими произведениями выступят в сопровождении классической гитары, укулеле и даже живого голоса.
После основной программы мероприятия будет действовать открытый микрофон для желающих прочитать свои или любимые произведения на публику.
Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.