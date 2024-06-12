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В парке «Урам» полицейские Казани напомнили подросткам о безопасности во время каникул
В казанском парке «Урам» полицейские напомнили детям правила безопасного поведения в каникулы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские напомнили детям о правилах поведения во время летних каникул, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, осторожного обращения с огнем и о недопущении купания в водоемах без контроля взрослых.
Мероприятие было посвящено Дню России. Инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Леонтьева поговорила с ребятами про государственные символы Российской Федерации – флаг, герб и гимн.
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