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Общество 12 июня 2024 09:40

В парке «Урам» полицейские Казани напомнили подросткам о безопасности во время каникул

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Фото: © УМВД Казани

В казанском парке «Урам» полицейские напомнили детям правила безопасного поведения в каникулы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские напомнили детям о правилах поведения во время летних каникул, о необходимости соблюдения правил дорожного движения, осторожного обращения с огнем и о недопущении купания в водоемах без контроля взрослых.

Фото: © УМВД Казани

Мероприятие было посвящено Дню России. Инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Леонтьева поговорила с ребятами про государственные символы Российской Федерации – флаг, герб и гимн.

Фото: © УМВД Казани

#умвд рф по казани #День России
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