«Ответим на любые вопросы»: В парке Урам открылся пункт отбора на службу по контракту
Сегодня на Дне молодежи в казанском экстрим-парке Урам на ярмарке вакансий под мостом «Миллениум» открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогут узнать о военной службе по контракту на СВО и в Африканском корпусе. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.
В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор, в том числе и в Африканский корпус.
«У всех есть возможность узнать, что такое военная служба по контракту. Мы подробно расскажем о воинских частях, которые сейчас набираем, расскажем про первичные этапы отбора и поможем их пройти. Здесь же можно увидеть макет автомата Калашникова – его можно не только рассмотреть, но и подержать в руках, а также попробовать собрать и разобрать. Кроме того, у нас оборудован стрелковый тир и представлены образцы экипировки военнослужащих ВС РФ, включая полный комплект боевого снаряжения», — отметил он.
Об условиях службы, выплатах и льготах для военнослужащих по контракту на СВО и в Африканском корпусе – в материале «Татар-информа».