«Ответим на любые вопросы»: В парке Урам открылся пункт отбора на службу по контракту

Сегодня на Дне молодежи в казанском экстрим-парке Урам на ярмарке вакансий под мостом «Миллениум» открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогут узнать о военной службе по контракту на СВО и в Африканском корпусе. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор, в том числе и в Африканский корпус.

«У всех есть возможность узнать, что такое военная служба по контракту. Мы подробно расскажем о воинских частях, которые сейчас набираем, расскажем про первичные этапы отбора и поможем их пройти. Здесь же можно увидеть макет автомата Калашникова – его можно не только рассмотреть, но и подержать в руках, а также попробовать собрать и разобрать. Кроме того, у нас оборудован стрелковый тир и представлены образцы экипировки военнослужащих ВС РФ, включая полный комплект боевого снаряжения», — отметил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Об условиях службы, выплатах и льготах для военнослужащих по контракту на СВО и в Африканском корпусе – в материале «Татар-информа».

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. (843) 221 44 52. Обратиться можно также по номеру: (800) 222 59 00, а также по межрегиональному номеру колл-центра 117.