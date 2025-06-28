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СВО 28 июня 2025 09:56

В парке Урам на Дне молодежи будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту

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Сегодня на Дне молодежи в казанском экстрим-парке Урам на ярмарке вакансий под мостом «Миллениум» будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогут узнать о военной службе по контракту на СВО и в Африканском корпусе. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор, в том числе и в Африканский корпус.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. (843) 221 44 52. Обратиться можно также по номеру: (800) 222 59 00, а также по межрегиональному номеру колл-центра 117.

#мобильные пункты #контрактная служба
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