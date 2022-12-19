В парке «Семья» в Нижнекамске впервые появятся ледовые дорожки

В центральном городском парке «Семья» в Нижнекамске готовятся к открытию ледовые дорожки, которые украшены нарядной иллюминацией. О новогоднем оформлении города на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района по соцвопросам Айзат Махмутов.

Спикер подчеркнул, что ледовые дорожки станут новинкой в новогоднем оформлении городского парка. Кроме того, в этом же парке установлены декоративные малые формы.

Традиционно новогодние огни украсят восемь общественных пространств: это городской парк «Семья», парк Нефтехимиков, парк чтения и отдыха имени Г. Тукая, площадь имени Н. В. Лемаева, парк «Велики», сквер Танеко, набережная р. Кама в поселке Красный Ключ и сквер Шинников.

Кроме того, елочные городки будут оформлены в микрорайонах города, поселке городского типа Камские Поляны и в 15 поселениях Нижнекамского муниципального района.

Свой новогодний облик обретают фасады зданий торговых центров, оформляются интерьеры залов, ведется работа по организации новогодних фотозон. На территории торговых площадок, таких как ТЦ «Эссен», ТЦ «Рамус молл», ТЦ «Якорь», ТЦ «Лента», ТЦ «Шатлык», будет организована продажа живых елей и сосен.

«Почувствовать праздничную атмосферу можно будет в общественном транспорте. Нижнекамцев и гостей города уже сегодня радуют 17 празднично оформленных трамвайных вагонов. В дни открытия елочных городков и 31 декабря будут добавлены рейсы по маршрутам трамваев №2 и №6 в вечернее время», — отметил докладчик.

Учреждения социальной сферы, предприятия и организации, активисты микрорайонов города, районные учреждения и предприятия тоже не останутся в стороне, активно принимая участие в создании праздничного настроения. С этой целью учрежден муниципальный конкурс на лучшее новогоднее оформление.

Самые активные жители, принявшие участие в данном конкурсе, а также учреждения, предприятия, объекты торговли будут отмечены в различных номинациях. Для участия необходимо отправить заявки, фото и видео материалы до 30 декабря. Итоги конкурса будут подведены 9 января.