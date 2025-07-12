В парке микрорайона Салават Купере в Казани выявлены нарушения безопасности

В новом парке микрорайона Салават Купере в Казани выявлены серьезные нарушения, представляющие угрозу для здоровья посетителей. Об этом сообщили в Телеграм-канале прокуратуры Татарстана.

Несмотря на благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками, а также набережной, некоторые конструкции оказались небезопасными. После обращения жителя доводы были проверены и подтверждены.

По итогам проверки прокуратура Кировского района Казани потребовала у Исполнительного комитета города устранить нарушения, чтобы избежать несчастных случаев.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают внимательно следить за сигналами граждан: «Читаем ваши сообщения и при необходимости принимаем меры», — говорится в публикации.