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Происшествия 12 июля 2025 14:20

В парке микрорайона Салават Купере в Казани выявлены нарушения безопасности

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В новом парке микрорайона Салават Купере в Казани выявлены серьезные нарушения, представляющие угрозу для здоровья посетителей. Об этом сообщили в Телеграм-канале прокуратуры Татарстана.

Несмотря на благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками, а также набережной, некоторые конструкции оказались небезопасными. После обращения жителя доводы были проверены и подтверждены.

По итогам проверки прокуратура Кировского района Казани потребовала у Исполнительного комитета города устранить нарушения, чтобы избежать несчастных случаев.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают внимательно следить за сигналами граждан: «Читаем ваши сообщения и при необходимости принимаем меры», — говорится в публикации.

#Прокуратура РТ #салават купере #нарушения #парк
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