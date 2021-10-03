В парке «Россия — моя история» в Казани откроется выставка «Роль учителя в истории России

5 октября в 11.00 Историческом парке «Россия — моя история» (Оренбургский тракт, 8) в Казани откроется мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России», подготовленная подготовлена по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Выставка приурочена ко Дню учителя и позволит на современных и исторических примерах рассказать и показать, кто такой учитель сегодня, и насколько важна его работа для настоящего и будущего.

Экспозиция разместится на 150 экранах Павильона № 2 Исторического парка «Россия — моя история» и будет представлена тремя тематическими направлениями: «И работа, и признание», о современных учителях и их пути в профессию; «Учитель и учительство в России» расскажет об известных и оставшихся в тени педагогах прошлого; «Спасибо, учитель!» — благодарность учеников, вчерашних и сегодняшних, своим учителям.

Выставка будет работать по 10 октября с 10.00 до 19.00.