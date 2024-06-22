В парке «Россия — Моя история» представили квест-экскурсию о Рихарде Зорге

Фото: © Лиана Юсупова / «Татар-информ»

Сегодня, в День памяти и скорби, в казанском историческом парке «Россия — Моя история» вниманию публики представили квест-экскурсию, посвященную выдающемуся советскому разведчику Рихарду Зорге. Посетить мероприятие могли все желающие, заранее записавшиеся на сайте.

Участвовавший в Первой мировой войне на стороне кайзеровской Германии и комиссованный после тяжелого ранения, молодой Зорге разочаровался в прежних идеалах. В двадцатых годах он на время перебрался в СССР, получил советское гражданство и стал разведчиком.

Фото: © Лиана Юсупова / «Татар-информ»

«Мировая война… оказала глубочайшее влияние на всю мою жизнь. Думаю, что какое бы влияние я ни испытал со стороны других различных факторов, только из-за этой войны я стал коммунистом», — объяснял Зорге свое преображение.

С 1930 года разведчик был резидентом в Шанхае, с 1933-го — в Японии. Сначала прикрытием для его основной деятельности служила работа корреспондентом немецких газет, но в 1938-м он стал пресс-секретарем немецкого посольства.

Фото: © Лиана Юсупова / «Татар-информ»

В 1941-м Зорге неоднократно предупреждал о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Незадолго до разоблачения он сообщил, что руководство Японии решило не вступать в войну с СССР в конце 1941 — начале 1942 годов. Казнили разведчика только в 1944-м.

Участники исторического квеста по мере его прохождения открывали засекреченные дела, находили фотографии, разгадывали загадки, а в награду получали подсказки для решения основного шифра.

Фото: © Лиана Юсупова / «Татар-информ»

Помимо всего остального, ребята собирали виртуальные модели танка Т-34 и штурмовика Ил-2.

Посетить квест-экскурсию в историческом парке «Россия — Моя история» могут все желающие. Расписание актуальных экскурсий находится на сайте, там же можно записаться на них.

Автор материала — Лиана Юсупова.