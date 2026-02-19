В парке «Россия – Моя история» открылась федеральная выставка «Знание.Герои»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Сегодня, 19 февраля, в мультимедийном парке «Россия – Моя история» открылась федеральная выставка «Знание.Герои», посвященная участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба парка.

В церемонии открытии приняли участие заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина; заместитель начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Р.услан Ахметзянов, директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, директор филиала Российского общества «Знание» в РТ Алексей Зиновьев, ветеран спецоперации, лейтенант, командир аварийно-спасательного формирования Кирилл Дмитриев, секретарь епархиального совета Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко, заместитель начальника Управления Росгвардии по РТ по военно-политической работе Р.афил Набиуллин, начальник отделения по военно-патриотической работе с ветеранами Военного комиссариата РТ Владимир Любченко, заместитель начальника Казанского танкового училища по военно-политической работе Вячеслав Епифанцев и директор парка «Россия – Моя история» в РТ Татьяна Ильина.

«Знание.Герои» – это масштабная мультимедийная экспозиция. По замыслу организаторов, она должна показать истории Героев России, проявивших мужество, силу духа и преданность Родине. Выставка организована Российским обществом «Знание» совместно с проектом «Россия – Моя история».

На выставке представлены мультимедийные графические новеллы на основе реальных историй. Среди представленных – уроженцы Татарстана, Герои РФ Дамир Гилемханов, Дамир Исламов и Иван Жарский. Отдельное место занимают истории Андрея Митяшина и Артура Орлова, чьи годы учебы были связаны с Казанским высшим танковым командным училищем. Экспозиция сочетает документальные материалы и цифровые форматы, позволяя увидеть за официальными формулировками живые биографии и конкретные человеческие поступки.

«Наша задача сегодня – помнить каждого, кто отдал и отдает свой долг на СВО. Подвиги героев, представленные на выставке „Знание.Герои“ в современном и понятном для нас мультимедийном формате, являются частью нашей истории, которую мы обязаны помнить», – убеждена Алсу Асадуллина.

В рамках церемонии открытия для школьников состоялся открытый диалог с лекторами общества «Знание» – участниками специальной военной операции. Урок мужества «Кто такие герои» провела Марта Макарова – доброволец и разведчица, награжденная за оказание помощи раненым под минометным обстрелом, несмотря на осколочное ранение ноги и контузию. Она рассказала о своей мотивации, о реальных условиях службы и о значении личной ответственности и внутренней дисциплины.

Кирилл Дмитриев продолжил встречу разговором о преемственности поколений и служении Отечеству, высказав мнение, что защита страны – это ценность, передающаяся от семьи к семье. После диалога гости приняли участие в специальной экскурсии по выставке, познакомившись с документальными и цифровыми историями героев, а завершилась программа мастер-классом по оказанию первой помощи, организованным центром «Воин».

«Кто такие герои? Каждый из нас имеет свой образ. Эти герои, которые представлены на экспозиции, реальные люди, о которых вы, возможно, слышали, их знают наши знакомые и наши друзья. Это те люди, на которых мы должны равняться», – подытожил Алексей Зиновьев.

Выставка в парке «Россия – Моя история» будет доступна с 19 февраля по 21 марта.