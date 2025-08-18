В парке «Россия – Моя история» обновили экспозицию, посвященную Романовым

Фото: пресс-служба парка «Россия – Моя история»

Обновлена экспозиция «Романовы» – одна из постоянных и самых популярных в мультимедийном парке «Россия – Моя история». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Посетители экспозиции могут узнать о событиях более чем трехсотлетнего периода российской истории: от воцарения Михаила Федоровича в 1613 году до трагической гибели Николая II и его семьи в 1918-м. Здесь представлены ключевые войны и реформы, развитие промышленности, науки, культуры и искусства, а также личные судьбы представителей правящей династии.

В каждом зале из залов, отведенных экспозиции, имеются мультимедийные стенды и экраны. В частности, здесь можно увидеть масштабные реконструкции Синопского и Бородинского сражений, интерактивы о научных открытиях XIX века, 3D-модели выдающихся архитектурных памятников. Сенсорные панели, анимации и тематические залы делают некоторые аспекты истории более доступными, а их узнавание – более увлекательным.

Сейчас благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» федерального проекта «Мы вместе» обновлено мультимедийное оборудование, а оформление экспозиции вышло на новый уровень. С помощью CGI-графики и технологий искусственного интеллекта в залах «оживают» члены императорской семьи и другие герои прошлого. Они рассказывают о ключевых событиях – по мнению авторов идеи, это позволяет почувствовать атмосферу времени.

Посетителей ждет усовершенствованная «Лента времени», а также новый раздел «В этом зале вы узнаете». Здесь можно проследить важнейшие события правления Романовых, узнать о редких исторических фактах и поучаствовать в познавательных викторинах. Интерактивные столы, исторические реконструкции и визуальные спецэффекты позволят увидеть, как менялась страна в течение трех веков.

Выставка рассчитана на посетителей любого возраста и бесплатна для самостоятельного посещения. Для организованных групп сотрудники парка проводят экскурсии, подробная информация размещена в социальных сетях проекта.