В парке Победы в столице Татарстана открылась выставка «Казань — город трудовой доблести». Экспозиция из десяти стендов установлена у монумента «Матерям и вдовам погибших солдат».

Благодаря информации на стендах казанцы смогут узнать, что производили в Казани для фронта, какие открытия были сделаны в городе во время Великой Отечественной войны, об эвакуированных в столицу ТАССР предприятиях и др. Фотоматериалы предоставили Нацмузей РТ и Управление культуры города Казани, также использованы сведения из книги «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941-1945».

Посетить выставку в парке Победы можно будет до конца мая — после ее переместят в парки им. Горького, им. Урицкого и «Крылья Советов».

В 2020 году столица республики была удостоена почетного звания «Город трудовой доблести». Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани выбрали, где установят стелу «Город трудовой доблести».